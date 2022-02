Le grand format : des conteneurs transformés en maisons

Au Havre, cela ne se voit pas au premier regard, mais les bâtiments d'une résidence étudiante sont en fait des boîtes en acier empilées, des containers maritimes. Une cité universitaire inaugurée en 2010 dans la première ville portuaire de France, où les containers font partie du paysage. Il aura fallu six mois seulement pour les transformer en chambre étudiante. Depuis, l'idée a été reprise. Plus de quarante entrepreneurs se sont spécialisés sur ce marché. C'est notamment le cas dans le Var, où Christian Meli, président du groupe Maison Eco3, a pour objectif d'offrir une seconde vie aux containers. Il achète sur les docs des containers hors d'usage qui lui coûtent en moyenne 3 500 euros l'unité. Et les possibilités sont infinies. Salle de fitness, studio, snack, marchand de glaces, ... Comptez entre 30 000 et 60 000 euros pour ces réalisations. On peut voir encore plus grand et en faire une maison. En effet, nos journalistes ont visité une maison de 84m² construite à partir de quatre containers. En quatre mois, elle a été isolée, des fenêtres ont été créées et un toit en tuiles a été installé. La plomberie et l'électricité ont aussi été raccordées. Pour 159 000 euros, la maison compte trois chambres, une salle de bain, une cuisine équipée, et même un grand dressing. Et contrairement aux idées reçues, dans ce logement, vous n'aurez pas très froid l'hiver ou très chaud l'été puisque ce logement est doublement isolé. T F1 | Reportage A. Malavaud, P. Marcellin.