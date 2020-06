Le grand format : des drôles de grandes vacances

Pour cet été un peu particulier, l'État a mis en place des colonies de vacances studieuses. Elles seront destinées à plus de 250 000 jeunes partout dans l'Hexagone. Pour chaque enfant, le gouvernement financera le séjour jusqu'à 80%, avec un objectif : apprendre en s'amusant. Les organisateurs veulent mêler les activités à l'enseignement. Certaines municipalités ont également mis en place des centres de loisirs. Ils sont déjà quasi-complets.