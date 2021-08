Le grand format : des maisons en 3D qui font forte impression

C'est une révolution de la construction en Amérique. Elle démarre près de New York, la capitale de l'immobilier. Bâtis à la force des bras, les immeubles, les maisons vont être maintenant construits sans effort, grâce à une imprimante 3D géante. Le béton est ajouté couche par couche pour former les murs et les cloisons. Les mouvements de la buse pilotés par ordinateur suivent le plan de l'habitation. Tout est automatique, imprimé d'un bloc. Au lieu de plusieurs mois, une semaine suffit pour finir la structure. Nous avons visité une maison 3D de 450 m2 avec l'aide d'un agent immobilier. C'est une révolution aux États-Unis où les charpentes, les murs sont souvent faits en bois. Mieux isolée, cette construction est aussi 30% moins chère que le prix du marché. "Avec cette technologie, on a juste besoin de deux ouvriers, un qui regarde la machine et l'autre qui prend son déjeuner. Mais il faudra toujours, des plombiers, des électriciens, des artisans", précise Stephen King. C'est un procédé qui intéresse déjà la concurrence. À peine notre agent immobilier reparti, nous croisons par hasard ce chef d'entreprise dans le BTP. Venu de Floride, il a fait tout ce chemin pour inspecter la bâtisse. "Quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit OK. Il faut que j'aille voir ça de plus près. La première maison en 3D à New York. C'est bien, mais je pense qu'on peut encore l'améliorer, surtout l'extérieur". Cette nouvelle technique de construction est déjà en train de gagner le reste des États-Unis. De la Floride au Texas, les entreprises américaines sont sur la ligne de départ et chacune y va de son clip pour promouvoir sa maison 3D. Cette révolution s'exporte déjà hors du pays de l'Oncle Sam.