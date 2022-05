Côtes françaises : des poissons plus nombreux

Le Thalassa est un navire océanographique de 42 mètres de long. En mission dans le golfe de Gascogne, nous l'abordons en pleine mer par la petite porte. À bord, se trouve une vingtaine de scientifiques. Leur mission, écouter les fonds marins à l'aide de trois sondes placées sous le chalutier. Une carte sous-marine en 3D est créée en temps réel, sur laquelle chaque carré bleu décrit un banc de poissons. Et il y en a beaucoup. Les scientifiques voulaient les observer de plus près. Un filet a été immergé à 95 mètres de profondeur. La pêche a duré 20 minutes. En tout, 500 kilos de poissons ont été capturés. C'est deux à six fois moins qu'un chalutier de pêche classique. Un échantillon indispensable pour établir une carte d'identité des poissons le long de nos côtes. Ces poissons sont passés dans les mains expertes d'une dizaine de techniciens de l'Ifremer. Ils les ont triés un à un. Premier constat dans les bacs, de nombreuses espèces différentes et en quantités importantes. Parmi tous ces poissons, les scientifiques se concentrent sur les sardines et les anchois. Ils sont essentiels dans la chaîne alimentaire. Découvrez les résultats des recherches du Thalassa dans la vidéo en en-tête. T F1 | Reportage L. Romanens, P. Rousset.