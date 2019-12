Le Grand format : des serres éclairées 24h/24h aux Pays-Bas

C'est un océan de verre visible depuis les satellites, l'équivalent de la ville de Paris recouvert de serre. Un petit bout des Pays-Bas qui nourrit et fleurit toute l'Europe. Pour produire les millions de légumes et de fruits, ils comptent sur des conditions climatiques parfaites, avec beaucoup de soleil. Le climat extérieur hollandais n'étant pas adapté, les agriculteurs créent eux-mêmes des lumières artificielles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.