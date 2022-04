Le grand format : devenez châtelain pour 59 euros

Ce chef d'œuvre en péril est vendu. Son prix, 500 000 euros. Le château de Boulogne-la-Grasse dans l'Oise a été construit à la fin du 19ème siècle à une heure de Paris. Mais attention, des travaux sont à prévoir. Jean-Pierre Passot est le gardien des lieux depuis plus de dix ans. Alors, personne ne connaît les richesses de ce patrimoine mieux que lui. À l'intérieur, tout n'est pas en ruine. Bombardé pendant la Première Guerre mondiale, ce château a aussi une histoire. Il a tout pour séduire les amoureux d'histoire et de vieilles pierres. Pour sauver ce patrimoine, Romain Delaume, fondateur de l'entreprise Dartagnans, a eu une idée, l'achat collectif sur internet, ou comment devenir co-châtelain à partir de 59 euros. Résultat, sur sa plateforme, en quelques mois, plus de 5 000 actionnaires de 54 pays ont répondu présents. Depuis 2018, la start-up en est à son quatrième château sauvé. Le plus spectaculaire, c'est celui de la Mothe-Chandeniers en Touraine. Plus de 20 000 co-châtelains ont racheté ce petit bijou. Parmi eux, une trentaine de bénévoles sont venus de toute la France. Ils participent à ces chantiers qui ont lieu dans tous les châteaux. Grâce à internet, des personnes du monde entier se sont mobilisés, mais d'autres sont venus en voisins de Picardie, comme Gilles Belletre. Avec son épouse, ils ont investi 1 500 euros avec toujours la même motivation, la sauvegarde du patrimoine. T F1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac, E. Coppo.