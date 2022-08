Le grand format : d'où viennent les vêtements des marchés d'été ?

Pour ce qui est de la qualité, les matières sont souvent synthétiques et les provenances parfois floues. Sur un stand, malgré de grands drapeaux aux couleurs de l'Italie, de nombreuses étiquettes indiquent une fabrication chinoise. Un peu plus loin, trois noms de marques différentes sont cousus sur des robes identiques. Ces marques sont inconnues du grand public. Alors, d'où viennent ces vêtements ? La réponse se trouve dans un temple de la mode bon marché à Aubervilliers. Dans ce qu'on appelle "le nouveau sentier", on trouve 40 000 m² de boutiques de grossistes asiatiques. Il nous a été impossible d'avoir une autorisation de tournage. Nous avons dû nous faire passer pour des commerçants. Nous avons demandé conseil pour savoir à quel prix il faut revendre sur les marchés. La réponse : deux fois plus cher. Ces vêtements sont fabriqués en Chine. Mais pour afficher une provenance italienne plus glamour, les grossistes ont trouvé une combine. Ils font transiter la marchandise par l'Italie et ajoutent une couture ou un détail. Cela leur permet en toute légalité d'afficher une étiquette "Made in Italy". Ces vêtements sont vendus sur les marchés partout en France, mais aussi dans des boutiques indépendantes qui les vendent encore plus cher. Cependant, la marchandise vient du même endroit : Aubervilliers. Alors, pour ne pas se faire avoir, Catherine Dauriac, experte en mode et autrice du livre "Fake or not ? - Fashion", nous indique un élément essentiel. Il faut regarder de très près les étiquettes de composition. Elles sont obligatoires en Europe. Méfiez-vous donc des prix trop bas. Pour faire de bonnes affaires, il faut un brin de patience et surtout bien regarder les finitions et les étiquettes. TF1 | Reportage A. Mayer, A. Ponsar.