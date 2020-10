Le grand format : d’où vient notre eau ?

En France, le prix de l'eau potable est en moyenne de 2 € le mètre cube, mais ce prix peut varier du simple au double selon les régions. Seulement 1,20 € dans les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 2,60 € en Seine-et-Marne, et 2,44 € dans l'Eure. D'un territoire à un autre, on peut avoir une différence qui est liée à la qualité de l'eau. En Normandie, la terre a une spécificité. Elle est très argileuse, et l'eau demande donc un traitement bien particulier. Tout le circuit de potabilisation de l'eau se déroule dans une usine d'ultra-filtration. L'eau est pompée directement dans la nappe. Puis, on analyse son taux de turbidité, c'est-à-dire sa teneur en matériaux indésirables. L'eau est légèrement chlorée pour enlever les bactéries, et elle peut enfin être consommée. On paye donc l'eau plus chère quand elle a besoin de plus de traitement, mais aussi quand on doit l'acheminer plus loin. Mais à quoi sert la redevance pollution sur laquelle beaucoup s'interrogent ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.