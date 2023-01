Le Grand format : électroménager, le défi du Made in France

Les machines ont brusquement cessé leur cadence. Moulinex, à la fin des années 90 en Normandie, Electrolux dans les Ardennes en 2012, Whirpool à Amiens six ans plus tard... En vingt ans, nos usines françaises, fleurons du gros électroménager depuis les années 80, ont fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, hormis quelques fours, notre pays n'est plus capable de fabriquer sur son sol tous ces produits. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pour tenter de le comprendre, nous sommes retournés sur l'un des derniers sites de production français à avoir fermé, l'usine Brandt à la Roche-sur-Yon en Vendée. Liquidée en 2019, elle est actuellement désaffectée. Philippe Bonnet y a travaillé pendant 28 ans comme ingénieur mécanicien. En 1986, l'entreprise comptait 2 300 personnes. A l'époque, sortait chaque année de cette usine 700 000 lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles. Aujourd'hui, la production a été délocalisée en Pologne car la main-d'oeuvre y est moins chère. En une décennie, les fabricants chinois ont bâti une industrie inégalable en termes de coût et de qualité. Aujourd'hui, la majorité de nos lave-linges, lave-linges et réfrigérateurs y sont fabriqués. À quoi ressemblent ces usines ? Nous sommes la première équipe de télévision à franchir les portes du géant mondial du secteur, sous quelques conditions. Nous n'avions accès qu'à quelle partie de l'usine seulement. Il est formellement interdit de filmer les employés. Face à la concurrence chinoise, la France ne peut-elle plus rivaliser ? Quels sont leurs secrets ? Y a-t-il encore des entreprises françaises qui relèvent le défi ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Zambrano, M. Derre