Le grand format : électroménagers, les bonnes affaires des enchères

Dans sa cuisine, la mère de famille, qui nous a reçus, peut se targuer d'avoir tout obtenu aux meilleurs prix. Des appareils électroménagers qu'elle a achetés lors de ventes aux enchères, comme ce robot cuiseur. "En magasin, c'est quelque chose qui coûtait presque 600 euros. Là, je l'ai payé à peine 100 euros", nous fait-elle savoir. Des appareils neufs en parfait état de fonctionnement. "Ça, c'est un frigo qu'on trouve en magasin ou sur Internet à 1 700 euros. On l'a acheté à peu près entre 350 et 400 euros", nous montre-t-elle. Seule ombre au tableau, ils ont tous des défauts esthétiques. Aline a découvert le principe des ventes aux enchères il y a deux ans. Elle estime avoir économisé plus de 2 000 euros en achat pour sa maison. "Les enchères, je n'en avais jamais fait. La première vente, j'ai raté beaucoup de choses parce que c'est monté très vite. J'ai refait des ventes, donc c'est comme ça que j'ai pu acquérir des produits à bas prix", raconte-t-elle. Les appareils qu'Aline a achetés proviennent de sociétés de ventes aux enchères comme "Good Deal Enchères". Depuis 2020, son gérant Morgan Deconchas rachète à bas prix en grande quantité des appareils électroniques, des fins de série ou des produits avec de légers défauts. La loi anti-gaspillage de 2020 oblige les distributeurs à revendre les produits endommagés au lieu de les détruire. Les circuits parallèles comme celui-ci se sont donc multipliés et leurs prix sont très attractifs. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Gathy, E. Sarre