Le Grand format : elles ont créé leur entreprise en s’inspirant du comportement de leurs enfants

En 2019, 815 000 nouvelles entreprises ont été créées. Parmi ces nouveaux entrepreneurs, il y a de nombreuses femmes dont certaines ont trouvé une inspiration en regardant le comportement de leurs enfants. Une maman a trouvé par exemple un concept pour faciliter la course contre la montre matinale, en transformant l'habillage en chasse aux animaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.