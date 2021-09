Le grand format : en danger, le grand dauphin sous haute surveillance en Méditerranée

Partir à sa rencontre, c'est tout un voyage le long des côtes de la Méditerranée. Depuis trois semaines, des scientifiques sont en mission, pour tenter d'apercevoir les grands dauphins, jumelles sur les yeux, scrutant l'horizon. Dans le sillage d'un chalutier, un groupe de l'espèce protégée est justement en train de chasser. Les scientifiques les ont identifiés et les ont pris en photo. Sur les appareils, le mode rafale est enclenché. Il faut anticiper la trajectoire pour obtenir un cliché de l'aileron dorsal de chaque dauphin, des deux côtés. La mission de ces scientifiques est de recenser les grands dauphins et mieux connaître leur répartition en Méditerranée, leur comportement. Pour cela, il faut aussi les écouter. Avec cet instrument appelé hydrophone, il est possible de les entendre communiquer. Les données récoltées aujourd'hui viendront alimenter un catalogue. 1 500 grands dauphins y sont déjà enregistrés. Si leur aileron dorsal est si important, c'est parce qu'il permet de les distinguer. L'espèce est vulnérable et elle est actuellement placée sous surveillance. C'est le seul dauphin qui vit près des côtes. Il est donc davantage au contact de l'homme et exposé à ses activités comme la pêche, le trafic maritime ou la pollution. Ces missions scientifiques permettront à terme de surveiller l'évolution du nombre de grands dauphins en Méditerranée.