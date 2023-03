Le Grand format : faut-il se méfier des compléments alimentaires ?

Depuis un an, David, sportif amateur de trente 30 ans, prépare de curieuses mixtures dans sa cuisine. Ce rituel composé de protéines et d'acides aminés, ce professionnel de l'immobilier le répète avant chaque entraînement de foot. C'est directement sur terrain, selon lui, que la boisson fait toute la différence. Pour se procurer ces compléments alimentaires, David s'approvisionne chaque mois dans une boutique spécialisée. Réservé à un temps aux sportifs de haut niveau, ces produits séduisent actuellement un public bien plus large. Les compléments alimentaires s'affichent partout. Dans les supermarchés comme les pharmacies, des rayons entiers leur sont dédiés. S'ils se déclinent pour tous les besoins et sous toutes les formes, c'est parce qu'on est nombreux à en consommer. On en fait les publicités à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur des vidéos, des influenceurs vantent les mérites des marques dont ils sont souvent partenaires. Sans prescription ni avis professionnel, la consommation de ces compléments alimentaires est-elle risquée ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar