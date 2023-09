Le Grand format : hôtellerie, restauration, aéroport... Quand le client fait presque tout

N'attendez pas le serveur, il ne viendra pas prendre votre commande. Dans ce restaurant bordelais, c'est à vous de faire le travail. Tout se passe dans une immense tablette tactile. Le serveur n'a donc plus pour mission que d'apporter les plats et l'addition. Les douze tables sont digitales. C'est un lourd investissement car un écran pour quatre personnes coûte 3 500 euros. Si cet établissement s'y retrouve financièrement, c'est parce que cette fameuse tablette est très incitative. Pour le paiement de vos courses ou encore votre enregistrement à l'aéroport, vous devez souvent compter sur vous-même et sur votre smartphone. À Limoges, dans cet hôtel de douze chambres, il n'y a pas de réceptionniste, mais seulement deux personnes, l'une chargée de ravitailler chaque jour la cuisine commune, l'autre de faire le ménage des chambres. L'établissement fait aussi une croix sur les prestations habituelles d'un hôtel. Tablette, QR Code, boites à clé... Ce sont des outils utilisés en complément voire en remplacement du personnel. Rassurez-vous, certains secteurs devraient être épargnés. Il est donc difficile d'imaginer, par exemple, un restaurant gastronomique ou encore un parc de loisir sans personnel. TF1 | Reportage R. Sygula, Y. Chambon, R. Dybiec