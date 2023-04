Le Grand format : îles grecques, c'est encore mieux hors saison !

Le gouvernement grec encourage les visiteurs à découvrir d'autres sites plus préservés, presque secrets, à l'image d'Égine, l'île la plus proche d’Athènes. Des barques alignées, des ruelles paisibles contrastent avec des tavernes animées. On se demande si elle est prête à accueillir davantage de visiteurs. Les habitants ne sont pas contre. L'île d'Égine vit du tourisme, mais aussi de la culture de la pistache. Elle se décline en pâtisserie et en confiserie. Le gouvernement mise aussi sur la richesse culturelle de l'île pour attirer des touristes tout au long de l'année, et à des prix plus accessibles qu'en haute saison. En hiver, Égine offre des conditions de visite exceptionnelles, des visites loin de la foule. Il fait beau vivre là-bas, même en hiver et c'est très paisible. Certains touristes décident même de poser leurs valises définitivement pour s'installer dans la région. Accueillir plus de visiteurs dans de meilleures conditions est un enjeu principal pour la Grèce. Le tourisme représente 1/4 de la richesse du pays. TF1 | Reportage J. Roux, Q. Danjou