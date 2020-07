Le Grand format : ils testent pour vous

On les appelle les testeurs de produits. Leur mission, c'est de tester des chambres d'hôtel, un nouveau yaourt, une voiture ou une nouvelle marque de cosmétique. De nombreuses entreprises font appel à ces clients pas comme les autres, dont les avis sont en général très suivis. Pour devenir testeurs, il faut répondre à des critères très précis, et les entreprises exigent des profils sur-mesure qui ressemblent à leur client. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.