Le grand format : ils vont passer quarante jours dans une grotte

Nous avons eu le privilège d'être la seule équipe de télévision à accompagner cette mission scientifique inspirée par la pandémie. Son objectif est d'explorer les capacités de l'être humain à s'adapter à une crise, à une heure de marche sous terre, dans 95% d'humidité et 12°C. En l'absence de montre, la faim et le sommeil régleront l'horloge interne des participants à cette aventure. Une adaptation individuelle et collective que des neurologues, généticiens, chronobiologistes et autres scientifiques vont étudier. Dans leur sac de cinquante kilos, ces hommes et ces femmes n'ont ni musique ni électronique. À chacun son minimum et tout doit loger dans un petit espace. Un lit de camp qu'ils devront construire. Ils ont une cinquantaine de protocoles scientifiques à suivre, notamment pour comprendre comment le cerveau et le corps se modifient quand ils sont désorientés. Leurs doutes et leurs sensations seront enregistrés pendant quarante jours et seront ensuite analysés par les chercheurs. Après une deuxième nuit, nous avons laissé ces quinze volontaires confiants et sereins. Nous sommes impatients de les retrouver dans 36 jours.