Le grand format : immersion dans un internat pour les tout-petits

Lundi matin, à l'internat de Saint-Mammès, des parents déposent leurs enfants. Ils sont infirmiers, policiers ou encore bateliers et leurs horaires professionnels ne leur permettent pas d'être suffisamment présents pour la scolarité de leurs enfants. En leur absence, ces parents savent leur que leurs chérubins sont choyés. Et ce sont des enseignants éducateurs de l'internat qui les suppléent. À l'internat de Saint-Estèphe, les élèves ont cours au sein de l'établissement. Ils ont parfois d'importantes difficultés scolaires. Tous bénéficient de leçons de rattrapage et ils ne les considèrent pas comme des punitions. D'ailleurs, quelques-uns savent que leurs parents ont fait le choix de les placer en internat pour leur offrir une meilleure vie. Ces internats dépendent de l’Éducation nationale. Le coût de la scolarité est adapté au revenu des parents. Celui de Saint-Mammès ne dispense pas de cours à ses 80 internes. Ces derniers sont accueillis dans les écoles voisines. Il faut donc faire le trajet avec eux, chaque jour. Comment ces enfants vivent-ils l'éloignement de leurs parents ?