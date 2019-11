Le grand format : kiwi, le fruit de l'hiver

Le kiwi est un concentré de vitamines excellent pour la santé. Ce petit fruit ovale et poilu s'est glissé dans notre quotidien et c'est l'un de nos préférés. Nous en consommons un milliard par an. On compte environ 1 500 kiwiculteurs dans notre pays. Dans les Landes, il fait la fierté des habitants qui lui ont érigé une statue dans la vallée de l'Adour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.