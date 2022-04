Le grand format : la campagne a la cote pendant les vacances de Pâques

Nourrir de jeunes agneaux, rencontrer un cochon nain, s'asseoir au volant d'un tracteur, ... Pendant leurs vacances en Normandie, des enfants ont expérimenté ce qu'ils n'ont encore jamais vécu. La fréquentation de la ferme pédagogique, où nous les avons filmés, augmente de 10% par an. En tout, 55 000 visiteurs sont attendus cette année 2022. La campagne attire. Désormais, les touristes peuvent dormir sur place et acheter comme souvenirs les produits du coin. Quel que soit le nom donné, tourisme rural, écotourisme, agritourisme, slow tourisme, tourisme vert, l'esprit reste le même finalement, prendre le temps de profiter de la nature en la respectant. Par exemple, une famille de Caen est venue se mettre au vert à Clécy dans la Calvados. Depuis deux ans et la crise sanitaire, beaucoup de Français redécouvrent leur pays. Pour les vacances, 54% d'entre nous cherchent en effet la déconnexion et 69% souhaitent vivre comme les locaux. À Clécy, les gîtes se sont donc multipliés. Certains affichent complet jusqu'en octobre. Arnaud Truffer, propriétaire des chambres d'hôtes Manoir de Placy, observe un engouement inédit. Les séjours sont plus anticipés et souvent plus longs. Et pour qu'elle reste sur place, il faut occuper toute la famille et séduire les enfants. T F1 | Reportage Q. Fichet, M. Derre.