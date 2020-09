Le grand format : la face cachée des aliments transformés

Les lasagnes industrielles, les céréales du petit-déjeuner et les biscuits apéritifs ont un point commun. Ils sont tous des aliments ultra-transformés. Leur composition apparaît en tous petits caractères sur l'étiquette. Mais sont-ils bons pour la santé ? Comment sont-ils produits ? Et surtout, que contiennent-ils ? Nos journalistes ont enquêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.