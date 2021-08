Le grand format : la location de jardins entre particuliers en plein boom

Un anniversaire surprise pour son épouse, avec une vingtaine d'amis autour d'eux au jardin comme à la maison. Sauf qu'une heure plus tôt, ce père de famille ne connaissait pas cet endroit. Et le propriétaire, précisément, lui faisait la visite des lieux. Inviter de parfaits inconnus à faire la fête dans son jardin est devenu un business et une solution pour Haniel et sa famille. Il loue cet endroit 90 euros de l'heure, de quoi entretenir cette maison familiale et centenaire. Sans le barbecue et pour six heures de fête, la location de ce jardin revient à quinze euros par personne. Le concept séduit. Pascale Krief, qui l'a lancé il y a cinq ans, a vu les demandes multiplier par cinq après le premier confinement. "On a constaté dès 2020 que les gens avaient besoin de se retrouver avec leurs familles, leurs amis. Et quoi de mieux que de se retrouver en pleine nature où il y a suffisamment d'espaces pour que chacun puisse se protéger", explique la cofondatrice du site jardins-prives.com. Un besoin de nature que ressent également Véronique. Elle vit dans un appartement et a répondu à l'annonce d'Éric qui cherchait une personne pour entretenir gracieusement le jardin de sa mère Marcelle désormais trop fatiguée pour s'en occuper. Un partage de jardin gratuit mais qui enrichit chacun. Avec ou sans contrat de location, tout le monde semble y trouver son compte.