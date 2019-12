Le Grand format : la magie se réinvente

Les nouvelles technologies sont beaucoup utilisées actuellement dans les spectacles de magie. La colombe ou le lapin qui sort du chapeau, tout cela est bel et bien fini. La magie s'expose désormais sur tous les fronts. Ce théâtre parisien a vu son chiffre d'affaires multiplié par deux ces dernières années. Alors l'idée s'est imposée, créer une école de magie, la toute première au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.