Le grand format : la pause nougat sur la route des vacances

Son petit goût de vanille est célèbre dans toute la France. Sur l'aire d'autoroute de Montélimar, se trouve la plus grande boutique de nougat au monde. Inaugurés en 2020, ces magasins sont la propriété des douze nougatiers drômois. Des souvenirs d'enfance qui ont fait de cette aire une halte très fréquentée. Les vacanciers y achètent chaque été plus de 200 tonnes de nougat, vendu entre 25 et 30 euros le kilo. La petite ville de Montélimar fabrique le nougat depuis le XVIIIe siècle. Mais c'est dans les années 50 que la confiserie va connaître son âge d'or. À l'époque, le nougat est vendu dans les embouteillages de la Nationale 7 qui traverse la ville. Aujourd'hui, c'est donc tout naturellement sur l'autoroute que les nougatiers écoulent une grande partie de leur production. Les visiteurs, consommateurs de nougat, peuvent atteindre les 400 à 800 000 dans les boutiques. À quelques kilomètres, chez l'un des douze fabricants, la production de nougat bat son plein. Ce qui fait le succès de leur confiserie depuis un siècle, c'est la texture à nulle autre pareille. Et pour attirer toujours plus de vacanciers, les nougatiers inventent chaque année des nouvelles recettes. La confiserie, à base de nougat, s'invite partout où vous ne l'attendez pas. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, D. Paturel