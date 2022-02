Le grand format : la recette de l'incroyable succès des livres de cuisine

Des manuels de pâtisseries à ceux sur la charcuterie, en passant sur les recettes végétariennes, celles inspirées par les films, rapides et faciles ou autour d'un seul produit, plus d'un millier de livres de recettes sortent chaque année, pour tous les goûts et sur tous les thèmes. En tout 6,8 millions de livres de recettes se sont vendus en France en 2021, avec en tête les cuisines du monde. Jean-François Mallet est l'auteur d'une des collections à succès, la collection "Simplissime" aux éditions Hachette Pratique. Il compte trois millions de livres vendus, traduits en vingt langues, du Tchèque au Mandarin. Une centaine d'ouvrages différents, avec des recettes très courtes à chaque fois. Selon ses explications, pour qu'une recette soit vraiment facile, il ne dépasse jamais six ingrédients. Aujourd'hui, crevettes au menu. Pas de temps à perdre pour le reporter-photographe. Au rythme de dix recettes par jour, il fait tout, tout seul, des fourneaux jusqu'à la photo destinée au prochain livre. La méthode est simple. Et l'idée a déjà fait ses preuves il y a soixante ans avec la pionnière du genre, Françoise Bernard. Pourquoi les livres ont-ils toujours autant de succès alors qu'on trouve toutes les recettes gratuitement, avec leur déclinaison vidéo sur Internet ? La réponse dans le reportage associé à ce descriptif. T F1 | Reportage N. Pellerin, S. Maloiseaux.