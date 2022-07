Le grand format : la sangria ou la boisson star de l'été

Des tranches d'agrumes, des fines bulles, et une robe couleur sang qui lui a donné son nom. Elle est à peine arrivée sur la table et l'on supporte déjà mieux le soleil brûlant. Comme tous les étés, depuis le 19ème siècle, la sangria est de nouveau sur toutes les terrasses. Et elle a particulièrement la côte auprès des touristes. Pour tenter de percer le secret de cette boisson, nous avons pris rendez-vous avec Luis Gomez Otero, des Cuevas de Sésamo. Dans ce bar du centre-ville madrilène, cela fait 70 ans que la recette n'a pas bougé. Ce qui en a fait l'une des sangrias les plus réputées de la capitale espagnole. Un pichet d'un litre et demi s'y vend à 13 euros. La sangria est aussi un enjeu économique. Dans l'usine Don Simon à Daimiel, au centre de l'Espagne, on produit chaque semaine l'équivalent de deux piscines olympiques. Une production industrielle qui tire les prix vers le bas. Une bouteille d'un litre et demi est vendue environ 3 euros, soit dix de moins que le pichet mentionné précédemment. Cette sangria traverse les frontières et notamment les Pyrénées. La France représente à elle seule 20% des exportations de l'entreprise. À la différence de la recette traditionnelle, les fruits entiers sont remplacés par des extraits et la teneur en alcool est moins importante, avec seulement cinq degrés. Une boisson à consommer avec modération, mais surtout avec beaucoup de glaçons. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche, I. Coupet.