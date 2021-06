Le grand format : la sardine, l’un des poissons préférés des Français

Avec son dos bleu et son ventre argenté, c'est la star du moment. La sardine s'affiche sur les étals des marchés. Au beurre, à la poêle, grillé à la plancha, chacun y va de sa recette. Le prix de la sardine est abordable. Et ce petit poisson populaire semble facile à cuisiner. Principalement pêchée dans le golfe de Gascogne en méditerranée, la sardine fraiche provient essentiellement de nos côtes. Dès 7 heures du matin, au large de la Vendée, Éric Renou, patron pêcheur du "Ptit Lou" - Saint-Gilles-Croix-de-Vie, guète nerveusement la sardine. Pour capturer le poisson bleu, ces marins pêchent à deux bateaux. Un grand filet est déployé entre des deux embarcations. Chaque année, entre 20 000 et 25 000 tonnes de sardines sont pêchées dans l'Hexagone. Son prix varie de 1,5 à 3 euros le kilo. Tout dépend de sa taille. À la tomate, aux herbes de Provence, au piment et même sans arête, c'est en conserve que la sardine se consomme le plus. En 15 ans, l'offre a explosé. En 2019, soixante-seize millions de boîtes de sardines ont été produites en France. De la mer à la conserve, nous sommes allés dans le Finistère pour suivre le parcours d'une boîte. Cette entreprise de Concarneau compte parmi la dizaine de sardineries en France. Plus de 3 millions de boîtes y sont produites par an. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.