Le grand format : la soupe, star de l'hiver

Sa fumée vous replonge volontairement dans les souvenirs bouillonnants de votre enfance, seul devant votre bol de soupe. En ces temps confinés, la soupe se veut tendance et surtout faite maison. En supermarché, les ventes sont en baisse, malgré une offre variée. Potage ou veloutée, tout le monde reprend le temps de ressortir les vieux livres et les recettes bien copieuses de nos aînés. La soupe, c'est une question de patience. Il en faut aussi pour acheter des légumes frais chez ce maraîcher. Les clients attendent ses astuces pour faire sa soupe maison. Ce qui leur plaît surtout, c'est le prix. Des carottes, deux navets, un panais, deux oignons, deux pommes de terre, un morceau de céleri avec les branches pour parfumer, pour à peu près douze euros. C'est très abordable. Cette soupe aux légumes d'hiver a même coûté deux fois moins cher que son équivalent au supermarché. À la maison, le but est surtout de se faire plaisir ensemble et oublier un peu le confinement.