Le grand format : le bonheur, loin des villes

Sylvie était prête à tout. Alors, elle a pris un CDD de caissière à Carnac. Elle a quitté son HLM parisien. Son mari, lui, espère être muté. Pour les voir, il fait l'aller-retour. Ce n'est pas l'idéal, mais pour eux, changer de vie était devenu vital. Et bientôt, ils seront à nouveau réunis dans cette nouvelle vie. Julie cherche un emploi stable et un logement. Pour l'instant, ils vivent chez leur grand-parent. La maison de vacances qui devient résidence principale. C'est exactement le choix qu'a fait la famille Le Baud. Ils sont passés leur premier confinement à Carnac et ne sont jamais repartis. Interrogé sur ce qui les a poussés à changer de vie, François-Marie Le Baud a évoqué un ras-le-bol du stress parisien et de tout ce qui va avec. "À Paris, on est toujours en retard. Ici, le rythme de vie est beaucoup plus lent, plus calme. Ce qui permet d'apprécier encore plus ce qu'il y a autour de nous", dit-il. Des changements de vie qui profitent aussi à Carnac. Il y a deux l'école Saint-Michel à fermer une classe. En septembre, 40 nouveaux enfants ont fait leur entrée, c'est 15 de plus que l'an dernier. Cent mille citadins prennent chaque année la clé des champs. Les attentats, les grèves, les gilets jaunes, c'est une tendance ancienne, mais la crise de la covid a engendré un bouleversement majeur qui peut révolutionner nos vies. Selon le ministère du Travail, un tiers des actifs peut télétravailler facilement. Lors du premier confinement, Dominique Valentin, a lancé sa plateforme "Vivrovert" pour tous les candidats à l'exode. Pour passer sans regret le fantasme à la réalité. 60 critères objectifs : des écoles à l'accès au transport pour trouver son endroit. Et une centaine de familles ont fait ce choix cette année, 30 de plus que l'année dernière. Un peu plus de chaleur, d'espace et de temps, ceux qui partent des villes ne changent pas seulement de lieu, mais de vie.