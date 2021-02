Le Grand format : le boom des dark kitchen, ces cuisines spécialisées dans la livraison

À pied, à vélo ou en scooter, des livreurs attendent. À la moindre commande, ils se pressent devant des fast-food ou des enseignes, bien moins visibles. En apparence, certains restaurants sont fermés. Mais, la porte arrière est bien ouverte. En bas, on découvre une immense cuisine, une dark kitchen. La brasserie a été réaménagée et transformée en cuisine désormais entièrement dédiée à la livraison. Finies les spécialités du nord comme les welsh ou les carbonnades, place au poulet frit à la coréenne. Un restaurateur a perdu des millions d'euros à cause de la crise sanitaire. Ouvrir cette cuisine pourrait lui permettre de sauver son établissement. Lancé il y a dix jours à peine, c'est un business très lucratif jusqu'à 100 commandes par heure. Ce type de restaurants en ligne est nombreux. Officiellement, il y en aurait plus de 500 en dans l'Hexagone. Surement beaucoup plus, car le phénomène s'étend aux petites villes. À Lille, en plus des restaurateurs, les investisseurs s'y mettent aussi. Le défi pour les dark kitchen est de pouvoir livrer dans le temps. Et pour supporter le trajet, il faut adapter les recettes. Les plateformes en ligne sont très gourmandes. Alors, pour éviter certains frais de commission, ils vont développer leurs propres sites de livraison. Un bon filon économique qui tente aussi les particuliers.