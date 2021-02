Le grand format : le boom du soja

Le soja est une graine à tout faire, aussi efficace que des œufs par exemple pour faire une mayonnaise. L'eau et l'huile ne se mélangent pas, alors qu'en ajoutant de la lécithine, eau et matière grasse peuvent se mélanger en seulement quelques secondes. Ce ne sont pas les seuls effets du soja. Ses protéines sous forme de poudre blanche sont utilisées dans la viande surgelée. Mélangées dans l'eau, elles permettent d'obtenir une texture intéressante pour les industriels. Et la protéine végétale comme celle du soja, deux fois moins cher. Où se fournissent les industriels ? Dans votre assiette, le soja est essentiellement européen ou Français. Une origine très contrôlée qui a son importance dans l'usine Sojasun à Rennes. Chaque minute, 90 000 jus et yaourt à base de cette plante, riche en protéines s'y sont produits. Pour faire face à la demande croissante, le nombre d'hectares de soja a été multiplié par 4 ces 10 dernières années en France. Mais cette culture est difficile à développer partout. Seulement, 400 000 tonnes sont produites en France alors que nous en consommant 10 fois plus. Plusieurs entreprises s'allient pour créer une filière et réimplanter semence oubliée de féverole ou lupin. Grâce aux développements de ces cultures françaises de protéine végétale, les importations de soja ont été divisées en deux en 15 ans.