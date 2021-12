Le grand format : le bruit, un fléau qui gâche la vie

Expert des nuisances sonores, le maître Christophe Sanson jongle entre les dossiers. Il suit actuellement plus de 600 affaires de nuisances sonores. Le travail ne manqua pas et il suffit de tendre un micro pour s'en rendre compte. Le bruit, nous y sommes confrontés tous les jours. Le bruit mine le moral des Français depuis des décennies. En témoignent des archives dès les années 50. Les klaxons sont interdits en ville, sauf en cas de danger imminent. De leur côté, les éboueurs sont priés de manier les poubelles avec plus de précautions. Si les autorités prennent ces mesures, c'est qu'au même moment, les médecins se rendent compte des dangers du bruit. Mais avons-nous toujours été dérangés par le bruit ? Pour le savoir, nous sommes remontés un peu plus loin dans le temps, avec l'archéologue du paysage sonore, Mylène Pardoën. Nous sommes allés à une époque où les machines n'existaient pas. Le travail se faisait à la main, le Paris du 18ème siècle. En ce temps-là, il y avait déjà beaucoup de bruit. Ceci dit, ils n'étaient pas une nuisance, mais une information, quand le smartphone n'existait pas pour nous guider. Aujourd'hui, tout le monde souhaite fuir le bruit, y compris nos journalistes. Pour cela, ils ont décidé de visiter l'endroit le plus silencieux de France, une chambre anéchoïque de l'Ircam à Paris. Dans cette salle, les chercheurs effectuent des mesures acoustiques sur du matériel Hi-fi. L'oreille s'y adapte pour écouter les petits détails des sons, tels que les vibrations produites par les battements du cœur et le flux sanguin dans l'oreille. T F1 | Reportage A. De Précigout, F. Mignard et C. Aguilar.