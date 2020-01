Le Grand format : le business colossal des crêpes

Dans le pays, il existe 4 000 crêperies, et la moitié est bretonne. Le marché des crêpes est un business qui génère des milliards d'euros dans l'Hexagone. Sucrées ou salées, de froment ou de blé noir, neuf Français sur dix en consomment régulièrement. Au supermarché, à la crêperie, ou encore à la maison, nous fêterons la chandeleur ce dimanche en consommant en moyenne cinq crêpes par personne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.