Le grand format : le Futuroscope rouvre enfin ses portes au public

La sécurité sanitaire, c'est l'enjeu de la réouverture du Futuroscope. Les boutiques, restaurants et attractions répondent à des exigences précises, pour ne citer que les signalétiques dans les fils d'attente, désinfection des surfaces et limitation du nombre de passagers à bord des trains. Seul le spectacle nocturne ne se joue pas pour l'instant. Il concentrait trop de spectateurs dans ses gradins. Mais l'attraction phare, elle, sera bien ouverte. La première montagne russe du parc, inaugurée en 2020, est déjà l'attraction la plus prisée des visiteurs. Un parc vide, c'est un spectacle dont on n'a pas l'habitude au Futuroscope. Les lieux accueillent habituellement jusqu'à seize mille visiteurs par jour en haute saison. Le mercredi 9 juin 2021, jour de réouverture, la direction s'attend à voir deux à trois mille personnes dans la journée. Et pour les accueillir, tout le monde s'affaire, sur terre, dans les airs et dans les bureaux. Le parc a perdu 85 millions d'euros à cause du Covid, mais reste confiant. Rien que cette semaine, le parc a reçu près de soixante mille demandes de réservations pour cet été.