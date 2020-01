Le Grand format : le grand retour des légumes oubliés

Rutabaga, topinambour, crosne, betterave crapaudine ou encore oca du Pérou... Longtemps oubliés et pas assez formatés pour répondre aux normes de l'industrie, ces légumes réinvestissent nos cuisines. Les géants de la grande distribution l'ont bien compris. Et pour séduire les consommateurs les moins connaisseurs, certaines enseignes n'hésitent pas à faire de la pédagogie en proposant idées recette et fiches explicatives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.