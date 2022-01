Le grand format : le Karité ou l'or vert du Ghana

Aujourd'hui réputé dans le monde entier, l'arbre sauvage sur lequel pousse la noix de karité est très répandu dans la Nord du Ghana. Ici, le karité est surnommé l'or des femmes. Ces noix vertes et puis noires une fois mûre ont changé le destin des femmes de la région. Et pour cause, elles sont utilisées partout dans le monde dans nos cosmétiques et produits alimentaires. La fabrication du beurre de karité est un savoir très ancien dans les villages ghanéens. Les femmes en produisaient pour nourrir leur famille ou le vendre sur les marchés locaux. Désormais, pour produire plus et exporter, beaucoup sont regroupées dans des coopératives. Tout y est artisanal. Les amandes moulues donnent une poudre qui est torréfiée et étalée à l'air libre. Les femmes la transforment ensuite en pâte. Puis, elles ajoutent de l'eau et brassent manuellement jusqu'à obtenir la base qui donnera le beurre de karité. Une base qui sera cuite, filtrée et refroidie. Plus de détails sur la production et l'exportation du beurre de karité dans le reportage associé à ce descriptif. T F1 | Reportage M. Guiheux, V. Pierron.