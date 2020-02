Le Grand format : le mannequin qui s'adapte à toutes les tailles

La révolution de l'industrie de la mode est en marche. Un mannequin évolutif, intelligent et couvert de capteur s'adapte en quelques secondes à toutes les morphologies. Il suffit d'entrer les mesures de la cliente sur un logiciel. Sa promesse, faire gagner de l'argent à l'entreprise. À l'origine de cette innovation, Audrey-Laure Bergenthal, fondatrice de la start-up Euveka. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.