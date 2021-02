Le grand format : le pin Douglas menace-t-il les forêts françaises ?

Vue du ciel, la forêt du Morvan semble paisible, mais quand on redescend, le silence est rompu par le bruit des machines. En quelques secondes, un arbre est arraché, nettoyé de ses branches et découpé en morceaux. Ce sapin, c'est du Douglas, et dans la région, il déchaîne les passions. Arbre magique pour les uns, destructeur de forêt pour les autres. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom, et pourtant, vous en avez sûrement chez vous : le cadre de votre fenêtre, le sol de votre terrasse ou le bord de votre piscine. Ce bois résistant et bon marché pousse vite, droit et son bois est de qualité. Tous ses atouts font du Douglas un bois très demandé. Dans le Morvan, il fait vivre environ 4 000 personnes. Importé d'Amérique du Nord, il est rapidement planté partout. Des investisseurs y voient un juteux placement financier. Aujourd'hui, il occupe la moitié des forêts du Morvan. Cultivé en ligne droite, rien ne dépasse comme dans une plantation de fruits ou de légumes. Et dès que le sapin est assez grand, on récolte le tout d'un coup avec des abatteuses de 50 tonnes. Le marché du Douglas en France, c'est aujourd'hui plus d'un milliard d'euros. Certains bûcherons sont convaincus qu'on peut gagner de l'argent tout en préservant la forêt. Le problème n'est pas le sapin en lui-même, mais la manière dont il est exploité. Aujourd'hui, des actions militantes sont menées pour dire stop au Douglas. Les choix faits aujourd'hui sont cruciaux. Ils définissent le visage de nos forêts pour les cinquante ans à venir.