Le Grand format : le retour de flamme des agences matrimoniales

Ces 20 dernières années, les sites de rencontres ont fait de l'ombre aux agences matrimoniales. Mais loin d'avoir disparues, ces dernières commencent à avoir un regain de popularité. Désormais, le terme approprié est "agences de rencontres". Pour ces cupidons des temps modernes, l'affaire fonctionne. Les adhérents trouveraient l'amour dans sept cas sur dix. Des résultats qui commencent à séduire aussi les plus jeunes.