Le grand format : le rush des artisans et des métiers de bouche pour le réveillon de Noël

Au beau milieu de la nuit, ils sont du genre à coucher la pâte, fouetter la crème, monter leur pâtisserie. Ce 24 décembre, Yann va vendre plus de 800 bûches de Noël. Comme tous les pâtissiers de France, ceux-là préparent notre réveillon, quitte à sacrifier le-leur. Morgane n'a pas fini de pocher sa crème au marron, les clients eux, sont déjà là. L'après-midi, il y a encore du stock, mais partout, les commerçants sont pris d'assaut. Ophélia, productrice d'huîtres en Normandie, vit une matinée chargée. Huîtres, crevettes ou homards seront ce soir les stars du réveillon. Quelques coquillages, une jolie bûche, ajoutons à cela du fromage, un peu de champagne, et une belle pièce de viande. C'est la spécialité de Philippe. En milieu d'après-midi, selon l'analyse du boucher, les clients respectent la règle des six personnes maximum à table. À quelques heures du dîner, il y a toujours des retardataires. Il faut faire vite parce que les commerçants vont fermer boutique. Après des semaines de confinement, les Français sont des pros de la cuisine. Ce soir, c'est le moment de briller.