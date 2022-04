Le grand format : le sommeil, un business qui ne dort jamais

Il existe des centaines de produits pour aider à bien dormir. Et toutes les pharmacies les proposent. Ils promettent des nuits plus sereines. Enfants, adolescents, adultes... Un Français sur cinq dit mal dormir. Ces cellules miracles coûtent entre 7 à 25 euros la boite. Une manne financière pour les laboratoires pharmaceutiques. À Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, chaque semaine, 120 personnes viennent dans cette clinique du sommeil dans l'espoir de trouver un remède à leur insomnie, comme l'explique le Dr Constanza Dalvit, neurologue. Si l'effet chimique de certains produits est incertain, les nouvelles technologies sont-elles une alternative ? Au centre de ce magasin, une table entière leur est consacrée. Des outils aident les clients à dormir en proposant des séances de relaxation, de médiation. Mais ces produits coûtent cher, entre 50 et 80 euros. Dans la vidéo en tête de cet article, l'un de ces outils a été pensé en 2017 par deux entrepreneurs à Aix-en-Provence. Le succès a été immédiat car l'entreprise a connu 100% de croissance chaque année. Et elle a aujourd'hui plus de 300 000 utilisateurs. De nouveaux outils ont été commercialisés dont un pour les enfants. Leurs concepteurs s'apprêtent à les traduire en plusieurs langues étrangères pour pouvoir les exporter sur le marché international. Si rien ne marche, le médecin rappelle qu'une heure avant de se coucher, il faut éviter les écrans, de pratiquer d'activités sportives. Il est aussi préférable de s'endormir dans l'obscurité à horaire régulier. Ces simples recommandations gratuites suffisent parfois à retrouver un sommeil apaisé. TF1 | Reportage C. Casanova, A. Ponsar, J.Y. Mey