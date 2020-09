Le grand format : le succès des fours à pizza

La température dans un four à pizza traditionnel doit impérativement monter à 300°C. Le dôme permet de répartir la chaleur. La pâte cuit par le dessus et le dessous. Pour tenter de percer les secrets de sa fabrication, nous avons rencontré un artisan reconnu à Naples en Italie. Il fait tout à la main. Sol en argile, plafond en brique, les plus grandes pizzerias s'arrachent ses créations à 5 000 €. Ses fours sont expédiés dans le monde entier, y compris dans l'Hexagone.