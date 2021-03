Le grand format : le succès des mini-supermarchés automatisés en Suède

Dans un hameau isolé, à 200 km au nord de Stockholm, cette mère de trois enfants part faire ses courses. L'épicerie du village, qui ne faisait pas assez de chiffres d'affaires pour survivre, a fermé il y a un an. Mais depuis quelques semaines, voici la nouvelle solution qui dépanne les habitants : le magasin automatique. Pour rentrer à l'intérieur, l'application mobile de l'enseigne est reliée au compte bancaire de la cliente. Il suffit de taper un numéro secret pour ouvrir la porte. Le magasin fait 15 m² avec du choix, 550 produits. Chaque fois que l'on prend un article, il faut le scanner avec son smartphone. À la fin des emplettes, le ticket de caisse s'affiche. Un clic, et c'est payé. Les prix n'y sont pas plus élevés que dans un hypermarché classique. Alors, comment est-ce rentable au milieu de nulle part avec parfois moins de quarante clients par jour ? La réponse tient en un prénom : Domenica. Une employée à tout faire qui n'a pas le temps de traîner. Chaque jour, elle passe moins d'une demi-heure dans le magasin, elle fait le ménage, vérifie les stocks, et remplit les rayons. Une seule employée pour cinq points de vente, cela fait de grosses économies de main-d'œuvre. C'est donc très rentable. Et ce n'est pas le fondateur de l'enseigne qui dira le contraire. En deux ans, cet homme d'affaires a ouvert 24 mini-supermarchés automatiques. Un pari audacieux, mais pas franchement risqué. Le succès est tel que des mini-supermarchés comme celui-ci, il s'en ouvre un par semaine en Suède. Quatre enseignes se partagent désormais cet immense marché. À 250 km de là, voici justement une enseigne concurrente et un client fidèle qui arrive à ski. Le patron a à peine 22 ans et il a déjà une dizaine de magasins. Il était à peine majeur lorsqu'il a ouvert son tout premier dans son propre village. Quelques économies investies, un petit emprunt bancaire, et quatre ans plus tard, une grande fierté. Alors, serait-ce une solution dans les campagnes françaises ?