Le grand format : le succès d'un magasin de producteurs en Mayenne

Avec ce magasin, se fournir rien qu'en Mayenne et aux alentours permet de remplir quasi entièrement son caddie. De quoi détourner certains consommateurs des supermarchés classiques. On y trouve même des lasagnes du coin. À l'arrière, le matin, les livraisons s'enchaînent pour la responsable du magasin. Ce dernier compte environ 95 producteurs selon Céline Marsollier, la co-gérante du "Bienvenue à la ferme / Le champ des saveurs" à Craon. Chacun de ses producteurs vend dans sa ferme, sur les marchés ou en ligne, mais cela leur prend beaucoup de temps. Et en plus de la quantité de produits vendus, les agriculteurs fixent eux-mêmes leur prix pour vivre correctement de leur métier. À quelques kilomètres du magasin, nous avons retrouvé les salades qui seront le lendemain matin en rayon, chez Brice Marsollier, lui aussi co-gérant du "Bienvenue à la ferme / Le champ des saveurs" à Craon. Cet agriculteur développe la vente directe depuis sept ans. Pour répondre à la demande, des drives fermiers et des magasins à la ferme et désormais du supermarché de producteurs, il a créé six emplois grâce à une meilleure rémunération de ses produits. Pour les producteurs, c'est une satisfaction aussi d'être au plus près de ceux qui consomment le fruit de son travail. C'est l'état d'esprit du réseau "Bienvenue à la ferme" qui réunit 8 000 agriculteurs en circuit depuis trente ans. Il se lance dans ses premiers magasins. T F1 | Reportage H. Grégoire, V. Abellaneda