Le grand format : le tri des déchets verts, obligatoire en 2024

Dans le restaurant "Le Mesturet" à Paris, une petite révolution est en marche. Sur chaque plan de travail, des sacs pour les restes alimentaires et au sous-sol, un espace de tri spécialement aménagé par le chef propriétaire, Alain Fontaine, de quoi éviter les odeurs et empêcher les rongeurs de proliférer. Ce restaurateur trie ses déchets alimentaires par conviction, mais ce geste est obligatoire pour les gros producteurs. À l'instar de la grande distribution, la restauration doit recycler ses restes et les envoyer dans des entreprises spécialisées. Derrière les montagnes de détritus, des chefs d'entreprise y voient une aubaine. L'enjeu dans les prochaines années consiste à valoriser cette matière vivante. Voilà comment ça marche. À la sortie du centre de traitement, les déchets alimentaires, une fois transformés, sont acheminés chez des agriculteurs. D'un côté, ils serviront à produire du gaz vert, de l'autre, ils finiront dans les champs pour nourrir la terre. Ce que vous venez de voir est loin d'être la norme. Ces déchets sont brûlés ou enfouis, une source de pollution et une aberration. Certaines villes l'ont bien comprise et ont déjà pris beaucoup d'avance, à l'image de Besançon. Deux habitants sur trois y trient leurs biodéchets. En pratique, les épluchures du déjeuner sont jetées dans un bac à part. Résultat, la poubelle d'ordure ménagère prend très peu de place. Les déchets alimentaires finissent ensuite dans un compost au pied de l'immeuble et serviront à enrichir les espaces verts de la copropriété. Pour ceux qui ne peuvent pas équiper leur logement, Besançon a installé des chalets partout en centre-ville. Pour aller encore plus loin, les habitants sont mis à contribution pour jeter moins. Les poubelles sont équipées de puces et pesées au moment du ramassage. Un identifiant permet d'enregistrer la quantité de déchets de chaque poubelle tout au long de l'année et ainsi calculer la redevance incitative de chaque foyer ou immeuble. Et ça marche, en 10 ans la ville a réduit ses ordures ménagères de 40 %. Un modèle qui devrait se généraliser. Dès 2024, tous les Français devront trier leurs biodéchets. TF1 | Reportage A. Barth, J.P Hequette, V. Abellaneda