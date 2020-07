Le grand format : le vrai prix de votre steak haché

Dans les prairies alsaciennes, Philippe Boehmler et son père élèvent 400 charolaises dont la viande est en majorité destinée aux supermarchés. Produire un kilo de viande leur coûte 4,89 euros et leur rapporte à peine plus de quatre euros, une fois vendue à l’abattoir. Ils vendent donc leurs vaches à perte. Pour gagner sa vie, Philippe Boehmler a dû se diversifier en vendant par exemple des céréales. Mais où va notre argent lorsque l’on achète cette pièce bouchère produite dans l’Hexagone ? Le steak haché charolais est le plus vendu en supermarché. Sur un morceau à quatorze euros le kilo, l’éleveur touche 3,60 euros. Il y a ensuite 1,50 euro de produit non-comestible et 4,60 euros qui vont aux industriels. Pour abattre et transformer la viande, ils perçoivent 30% du prix. Pourtant, ils assurent réaliser peu de bénéfices. Enfin, la grande distribution déclare officiellement toucher 4,30 euros, mais leurs marges restent floues. Pour mieux rémunérer l’éleveur, un supermarché a divisé sa marge par deux sur certains produits. Mais, ces derniers représentent moins d’un quart de ses rayons boucherie. En revanche, pour tous les restes des ventes, le responsable de l’enseigne n’a pas voulu communiquer son prix d’achat. Alors, comment acheter Français et rémunérer correctement les producteurs ? Une boucherie strasbourgeoise affiche une traçabilité totale qui convainc les clients. La viande achetée à une coopérative d’éleveurs coûte dix euros le kilo, soit bien au-dessus du prix du marché. En attendant plus de transparence, l’alternative serait donc de passer par le circuit-court, à condition de pouvoir débourser davantage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.