Le Grand format : les adultes aussi sont accros aux écrans !

La journée connectée de cette famille commence dès le réveil, avec le téléphone portable puis l'ouverture des volets, toute la journée. Ensuite, l'ordinateur est allumé pour le télétravail sans oublier les applications du quotidien, pour suivre la scolarité de la petite fille au collège ou même cuisiner car les recettes sont sur Internet, sans compter la montre connectée. Dans cette famille, l'inconscience du risque des écrans se fait sentir. Selon des études, 28 % des Français présentent un risque de dépendance numérique, 14 % se sentent déjà dépendants. C'est le cas de cet homme de 52 qui témoigne à visage caché. Il était constamment sur les sites de bourse et des réseaux sociaux. Pour s'en débarrasser, il a dû consulter un addictologue et entreprendre une sorte de sevrage. Les séries sur les plateformes sont les premières sources des cyberdépendances, environ 15 %. 14 % sont accros aux réseaux sociaux et 6 % aux achats en ligne. Dans les transports, dans la rue et même au volant, le constat est partout le même : tous sur le téléphone portable. Mais quand son usage n'est plus contrôlable, les conséquences se mesurent dans tous les domaines. Alors, des actions de prévention sont désormais menées dans certaines entreprises. Mais pour une prise en conscience générale, certaines en appellent à une campagne nationale de prévention qui commencerait dès l'école jusqu'à l'âge adulte. TF1 | Reportage G. Bellec, A. Mersi, J. Maviert