Le Grand format : les algorithmes ont pris le contrôle de nos vies

Ils savent tout de nous, nous accompagnent partout. Lorsqu'on recherche l'itinéraire le plus court, les vacances de nos rêves ou les dernières actualités. Derrière chaque besoin de notre vie se cache un algorithme. Certains pourraient décider à notre place, nous connaître mieux que nous-mêmes. Faut-il en avoir peur ? Que se passe-t-il de l'autre côté de la machine ? Un algorithme est d'abord une formule élaborée par un humain, un concepteur le plus souvent payé par une entreprise. Sa mission est de nous vendre des services en répondant à nos demandes le plus précisément possible. Comme l'explique Aurélie Jean, docteure en sciences et entrepreneure, auteur du livre "Les algorithmes font-ils la loi ?" (L'Observatoire). Pour atteindre son objectif, le concepteur d'un algorithme s'appuie sur les informations personnelles que nous semons tout au long de notre vie numérique. Ces données permettent de personnaliser notre expérience, de nous orienter vers un site, une vidéo, un film plutôt qu'un autre. Mais cette personnalisation va-t-elle parfois jusqu'à l'extrême ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, J.Y. Mey, G. Jongis