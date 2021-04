Le Grand format : les artisans investissent les réseaux sociaux

Cette étudiante doit faire changer un interrupteur électrique. Elle a choisi de passer par une plateforme d'entraide entre particuliers. En fait, ce n’est pas un particulier qui arrive mais un professionnel. Cet électricien a créé sa propre société en janvier dernier, il est auto-entrepreneur. Ramdane Mahadine, sis à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), précise : "Anciennement, j’ai été électricien chez Engie. Et avec le confinement et tout ça, j’ai déjà eu une baisse d’activité. Du coup, je me suis mis à mon compte”. Il paye un abonnement de 30 euros par mois, ce qui lui permet d’accéder aux annonces et de proposer ses prestations à un tarif attractif. Pour changer cette prise, il facture 50 euros à la cliente, pièces, main-d’œuvre et déplacement compris. “Ça a été très rapide, efficace”, commente la cliente. “N’hésitez pas à laisser un avis”, suggère-t-il à l’étudiante. En effet, il trouve 80% de sa clientèle grâce à cette plateforme. On est loin de l’esprit initial d'entraide entre particuliers. Nous sommes allés chez le leader de ces plateformes de services. Sur son site, les pros sont clairement identifiés grâce à un logo violet. Actuellement, la part des professionnels représente 30% des inscrits. Beaucoup se sont reconvertis pendant la crise. Découvrez l'intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.