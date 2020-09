Le grand format : les bateaux de croisière relèvent doucement l'ancre

L'arrivée de l'automne rime souvent avec la haute saison pour les croisières. Mais cette année, le secteur vit la pire crise de son histoire. L'an dernier, cinq cent mille Français avaient choisi ce mode de vacances. Nous en serons très loin en 2020. Les bateaux de plus de 250 passagers ne sont pas toujours autorisés à quitter les côtes françaises. Quelques rares bateaux relèvent doucement l'ancre depuis nos ports, un peu plus en Italie. De la Seine à la Méditerranée, nous avons mené l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.